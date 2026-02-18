3.72 BYN
В Минске школьник отдал мошенникам 30 тыс. долларов, поверив в угрозу атаки дронов
Столичный школьник поверил, что в Беларусь прилетят дроны и отдал курьеру 30 тыс. долларов, а тот спрятал деньги в подштанники.
В милицию обратилась семья 12-летнего мальчика. В мессенджере с подростком познакомился некий человек, предложил дружбу, для встречи попросил геолокацию.
После с ребенком связался якобы милиционер, сообщив, мол, теперь по его координатам прилетят военные дроны, а маму посадят в тюрьму.
Чтобы себя спасти и семью, у школьника потребовали взять все деньги из его копилки, а также найти родительские сбережения, сложить их в сумку и оставить под мостом на Немиге. Кроме того, снимать все действия на видео.
Андрей Арловский, заместитель начальника УУР ГУВД Минска:
"Оперативники установили, что деньги общей суммой около 30 тыс. долларов США забрал 18-летний иностранец, который прилетел в Беларусь специально по заданию мошенников. Такую подработку он нашел в интернете. Молодой человек также на камеру пересчитал деньги и спрятал их в нательное белье. После чего на поезде отправился в соседнюю страну, но был задержан сотрудниками милиции. Вся сумма изъята и будет передана семье обманутого ребенка. Возбуждено уголовное дело".