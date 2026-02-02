В Минске в ДТП пострадали 2 человека

Не лихачить на дорогах, особенно в сложных погодных условиях, призывает ГАИ. В белорусской столице в аварии пострадали 2 человека.

Вечером 1 февраля 30-летний водитель, двигаясь по проспекту Независимости, по предварительной информации, выехал на перекресток с улицей Ленина на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с авто "Мерседес", которое от удара выехало за пределы проезжей части. 42-летний водитель и 27-летний пассажир "Мерседеса" доставлены в больницу.