В Минске задержан основатель финансовой пирамиды
Автор:Редакция news.by
Борцы с организованной преступностью МВД в Минске задержали 25-летнего иностранца.
Мужчина создал в нашей стране так называемую финансовую пирамиду и за 2 года заработал свыше 750 тыс. долларов. Белорусы вносили деньги на счет афериста, думая, что вкладываются в развитие техники и вскоре получат от бизнеса проценты. Но их деньги молодой человек тратил на красивую жизнь.
Олег Бобрович, начальник отдела 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД Беларуси:
"Якобы для вложения в развитие торговли популярной техникой принимал от потерпевших деньги взаймы, обещая выплаты с процентами. Однако принятые на себя обязательства не выполнял".
Возбуждено уголовное дело. Аферисту грозит до 12 лет лишения свободы.