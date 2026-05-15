В Минске задержан основатель финансовой пирамиды

Борцы с организованной преступностью МВД в Минске задержали 25-летнего иностранца.

Мужчина создал в нашей стране так называемую финансовую пирамиду и за 2 года заработал свыше 750 тыс. долларов. Белорусы вносили деньги на счет афериста, думая, что вкладываются в развитие техники и вскоре получат от бизнеса проценты. Но их деньги молодой человек тратил на красивую жизнь.

Олег Бобрович, начальник отдела 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД Беларуси:

"Якобы для вложения в развитие торговли популярной техникой принимал от потерпевших деньги взаймы, обещая выплаты с процентами. Однако принятые на себя обязательства не выполнял".

Возбуждено уголовное дело. Аферисту грозит до 12 лет лишения свободы.

