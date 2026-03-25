3.65 BYN
2.95 BYN
3.42 BYN
В Минске задержан сбытчик метадона, от передозировки которого погиб покупатель
В Минске задержан предполагаемый сбытчик психотропа, от которого у покупателя остановилось сердце.
39-летнего мужчину с передозировкой обнаружила в квартире мама, которая пришла его навестить. Как установили оперативники, смертельную дозу метадона погибшему продал его приятель - 42-летний житель столицы.
Фигуранту грозит до 25 лет заключения. Уголовное дело возбуждено по самой тяжелой - пятой - части наркостатьи.
Татьяна Обозная, старший инспектор по особым поручениям ОИОС ГУВД Минска:
"Установлено, что сбытчик официально не был трудоустроен и проживал с матерью. Он признался, что покупал крупные партии наркотиков через закладки и продавал их с рук. Сам мужчина также употреблял психотропные вещества и неоднократно просил у родственников деньги на очередную дозу".