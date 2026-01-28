В Могилеве задержаны приверженцы национал-социалистической идеологии

"Мужчины относили себя к язычникам, не признавали традиционные ценности, праздновали день рождения Гитлера, отрицали День Победы, посещали территории церквей и костелов с самодельными мечами для устрашения и запугивания верующих жителей Могилева. При силовой поддержке отряда спецназначения внутренних войск МВД "Гром" трое фигурантов задержаны. По местам их проживания обнаружены и изъяты нацистские флаги, литература, проповедующая нацизм, незарегистрированная символика, а также инструкции по взрывному делу и холодное оружие. Иные участники преступной деятельности устанавливаются. По инициативе ГУБОПиК МВД суд Центрального района Минска признал выявленные Telegram-каналы экстремистскими материалами. МВД предупреждает об ответственности за пропаганду нацизма и распространение экстремистских материалов в любой форме. Противозаконные действия будут немедленно пресекаться, а виновные лица наказываться по всей строгости закона".