В Молодечненском районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком

Два человека погибли в ДТП в Молодечненском районе.

25 марта около пяти часов утра вблизи д. Красное, по предварительной информации, 25-летняя местная жительница за рулем Fiat на закруглении дороги вправо не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где допустила лобовое столкновение с грузовиком Mercedes под управлением 47-летнего мужчины.

Водитель легкового авто и ее пассажир - 34-летняя жительница Молодечненского района - погибли.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины аварии. Возбуждено уголовное дело.

Минская область

Молодечненский районДТП