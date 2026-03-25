В Молодечненском районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком
Автор:Редакция news.by
Два человека погибли в ДТП в Молодечненском районе.
25 марта около пяти часов утра вблизи д. Красное, по предварительной информации, 25-летняя местная жительница за рулем Fiat на закруглении дороги вправо не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где допустила лобовое столкновение с грузовиком Mercedes под управлением 47-летнего мужчины.
Водитель легкового авто и ее пассажир - 34-летняя жительница Молодечненского района - погибли.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины аварии. Возбуждено уголовное дело.