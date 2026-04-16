В Москве полиция ликвидировала узел связи телефонных мошенников

Российские полицейские ликвидировали узел связи телефонных мошенников. Он располагался в арендованной квартире в Москве.

Функцию технического администратора выполнял 19-летний юнец, приехавший в российскую столицу из Саратовской области. В его обязанности входило следить за исправной работой GSM-шлюзов и своевременно менять сим-карты в боксах. Такие устройства, например, позволяют маскировать реальный номер телефона входящего звонка, что играет на руку аферистам.

Владимир Васенин, начальник управления ИОС ГУ МВД России по г. Москве, рассказал, что при обыске в квартире нашли более 200 сим-карт различных операторов, GSM-шлюз, ноутбук, десять телефонов и другие предметы, представляющие интерес для следствия.