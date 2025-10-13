3.69 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
В Москве предотвращен теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны
Автор:Редакция news.by
В Москве предотвращен теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны России - об этом сообщили в ФСБ.
Задержаны 4 человека - трое россиян и непосредственный исполнитель из Центральной Азии. Действовал он по руководству функционера "Исламского государства", причастного к убийству генерал-лейтенанта Кириллова, которое было организовано украинской военной разведкой.
В ФСБ отметили, что это еще раз говорит о тесной связи между киевским режимом и международными террористическими организациями.
Также сообщается, что взрывчатка для теракта была заброшена в Россию с беспилотника. Она была установлена на велосипеде. Мощности устройства могло бы хватить, чтобы поразить людей в радиусе до 70 м.