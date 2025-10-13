В Москве предотвращен теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны России - об этом сообщили в ФСБ.

Задержаны 4 человека - трое россиян и непосредственный исполнитель из Центральной Азии. Действовал он по руководству функционера "Исламского государства", причастного к убийству генерал-лейтенанта Кириллова, которое было организовано украинской военной разведкой.

В ФСБ отметили, что это еще раз говорит о тесной связи между киевским режимом и международными террористическими организациями.