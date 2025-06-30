В Москве рядом с гостиницей прогремел взрыв и произошел пожар

Взрыв и возгорание контейнера произошли рядом с гостиницей Hotel Perovo Plaza на востоке Москвы, пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

Инцидент произошел на московской улице Плеханово. Площадь возгорания составила 15 кв.м.

По его словам, причиной ЧП стала неправильная эксплуатация дизельного котла, который находился в металлическом контейнере, стоящем с торца здания гостиницы, а также нарушение техники безопасности. В результате инцидента никто не пострадал.

Столичный главк МЧС РФ подтвердил факт пожара по данному адресу.