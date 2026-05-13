В Мозыре мужчина дважды пытался похитить ящики с благотворительными пожертвованиями
Автор:Редакция news.by
В Мозыре мужчина дважды пытался похитить ящики с благотворительными пожертвованиями.
Сначала из торгового центра он вынес бокс, в котором находилось более 200 рублей. Спустя несколько дней пришел за новой добычей - уже с суммой свыше 1700 рублей. Но в этот раз ему помешал охранник. Злоумышленник попытался скрыться, однако вскоре был задержан.
Теперь мужчине грозит уголовная ответственность.