3.72 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
В Мядельском районе легковой автомобиль столкнулся с автобусом
Автор:Редакция news.by
В Мядельском районе серьезная авария с пострадавшим: там столкнулись легковушка и автобус. ДТП произошло утром 13 февраля возле деревни Шиковичи.
После инцидента на место выехали спасатели. Водитель авто оказался зажат в салоне, с помощью специнструмента мужчину достали из покореженного авто и передали медикам. Сейчас пострадавший находится в больнице.
О причинах ДТП пока не сообщается, в обстоятельствах разбираются сотрудники ГАИ и эксперты.