В Мядельском районе легковой автомобиль столкнулся с автобусом

В Мядельском районе серьезная авария с пострадавшим: там столкнулись легковушка и автобус. ДТП произошло утром 13 февраля возле деревни Шиковичи.

После инцидента на место выехали спасатели. Водитель авто оказался зажат в салоне, с помощью специнструмента мужчину достали из покореженного авто и передали медикам. Сейчас пострадавший находится в больнице.