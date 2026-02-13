Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

В Мядельском районе легковой автомобиль столкнулся с автобусом

В Мядельском районе серьезная авария с пострадавшим: там столкнулись легковушка и автобус. ДТП произошло утром 13 февраля возле деревни Шиковичи.

После инцидента на место выехали спасатели. Водитель авто оказался зажат в салоне, с помощью специнструмента мужчину достали из покореженного авто и передали медикам. Сейчас пострадавший находится в больнице.

О причинах ДТП пока не сообщается, в обстоятельствах разбираются сотрудники ГАИ и эксперты.

Разделы:

ПроисшествияМинская область

Теги:

ДТП