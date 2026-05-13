В Национальном аэропорту Минск задержан иностранец с поддельным документом

Сотрудники Госпогранкомитета Беларуси задержали мужчину с поддельным документом. Иностранец в Национальном аэропорту Минск пытался вылететь в Узбекистан, предъявив свидетельство на возвращение, которое вызвало подозрение.

После спецпроверки было установлено, что документ полностью поддельный. Пассажир задержан. Начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы.