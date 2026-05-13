В Национальном аэропорту Минск задержан иностранец с поддельным документом
Автор:Редакция news.by
Сотрудники Госпогранкомитета Беларуси задержали мужчину с поддельным документом. Иностранец в Национальном аэропорту Минск пытался вылететь в Узбекистан, предъявив свидетельство на возвращение, которое вызвало подозрение.
После спецпроверки было установлено, что документ полностью поддельный. Пассажир задержан. Начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы.
Помимо штрафа до 4,5 тыс. рублей нарушителю грозит еще и уголовная ответственность.