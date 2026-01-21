3.72 BYN
2.90 BYN
3.40 BYN
В Новосибирске обрушилась крыша 2-этажного ТЦ
Автор:Редакция news.by
В Новосибирске произошло ЧП. Под весом снега обрушилась крыша 2-этажного торгового центра. Пострадали как минимум 2 человека.
В настоящее время на месте работают спасательные службы, уже вытащили 2 женщин. Под обломками, предположительно, остается 1 человек. Ведется разбор обвалившихся конструкций.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности.