В Новосибирске обрушилась крыша 2-этажного ТЦ

В Новосибирске произошло ЧП. Под весом снега обрушилась крыша 2-этажного торгового центра. Пострадали как минимум 2 человека.

В настоящее время на месте работают спасательные службы, уже вытащили 2 женщин. Под обломками, предположительно, остается 1 человек. Ведется разбор обвалившихся конструкций.