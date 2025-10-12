В одном из горных районов Индии оползень разрушил отель

В Индии сезон проливных дождей. Гигантский оползень, вызванный непогодой, разрушил отель и несколько магазинов в одном из горных районов. Благодаря своевременной эвакуации, жертв удалось избежать.

На севере страны оползень накрыл автобус с пассажирами. В транспорте находились более 30 человек, 15 погибли. Непогода и на востоке Индии - жертвами проливных дождей и селей стали уже 23 человека.