В одном из горных районов Индии оползень разрушил отель
Автор:Редакция news.by
В Индии сезон проливных дождей. Гигантский оползень, вызванный непогодой, разрушил отель и несколько магазинов в одном из горных районов. Благодаря своевременной эвакуации, жертв удалось избежать.
На севере страны оползень накрыл автобус с пассажирами. В транспорте находились более 30 человек, 15 погибли. Непогода и на востоке Индии - жертвами проливных дождей и селей стали уже 23 человека.
Власти рекомендуют воздержаться от поездок в затронутые стихией районы.