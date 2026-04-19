В Орше пьяный бесправник вез семью с детьми

В Витебской области внимание инспекторов дорожного движения привлек автомобиль, который ехал по Орше с выключенными фарами.

За рулем был 26-летний мужчина, а на пассажирском сиденье ехали его супруга и двое маленьких детей.

Во время беседы с водителем выяснилось, что водительского удостоверения у него нет. Освидетельствование показало в выдыхаемом воздухе 1,32 промилле алкоголя.