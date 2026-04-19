3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
В Орше пьяный бесправник вез семью с детьми
Автор:Редакция news.by
В Витебской области внимание инспекторов дорожного движения привлек автомобиль, который ехал по Орше с выключенными фарами.
За рулем был 26-летний мужчина, а на пассажирском сиденье ехали его супруга и двое маленьких детей.
Во время беседы с водителем выяснилось, что водительского удостоверения у него нет. Освидетельствование показало в выдыхаемом воздухе 1,32 промилле алкоголя.
Водителя отстранили от управления, автомобиль поместили на охраняемую стоянку, рассказали в ГАИ.