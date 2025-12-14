В Польше автобус с белорусами попал в ДТП: есть пострадавшие

В воскресенье утром, 14 декабря, в польском городе Жешув произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса из Беларуси.

Очевидец сообщил, что машина пролетела через середину кольцевой развязки, затем через ограждение и съехала в поле.

В момент происшествия в салоне находились 47 человек. Все граждане Беларуси.

14 человек получили травмы и в настоящее время госпитализированы. Остальным оказали помощь на месте.