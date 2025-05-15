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В Польше автобус врезался в грузовик - есть погибшие
В Польше автобус, принадлежащий курьерской компании, врезался в грузовик, который стоял на обочине. Пять человек погибли, трое получили ранения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на радиостанцию RMF24.
ДТП произошло в ночь с 14 на 15 мая на трассе недалеко от города Конотопа (Западно-Варшавский район, Мазовецкое воеводство). Все пострадавшие госпитализированы.
По информации радиостанции, за рулем автобуса находился 52-летний гражданин Литвы. Во время управления транспортным средством он был трезв.
Пресс-секретарь министра внутренних дел и администрации Польши Яцек Добжиньский сообщил, что в момент трагедии в автобусе находились восемь человек. Он подтвердил, что в результате ДТП погибли пять человек (три женщины и двое мужчин), трое ранены. Причины аварии устанавливаются.