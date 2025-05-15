В Польше автобус врезался в грузовик - есть погибшие

Фото RMF24 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5948122c-c5b7-4429-9978-80af1901682f/conversions/dff94910-bb2e-4d60-9207-0994a84832f8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5948122c-c5b7-4429-9978-80af1901682f/conversions/dff94910-bb2e-4d60-9207-0994a84832f8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5948122c-c5b7-4429-9978-80af1901682f/conversions/dff94910-bb2e-4d60-9207-0994a84832f8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5948122c-c5b7-4429-9978-80af1901682f/conversions/dff94910-bb2e-4d60-9207-0994a84832f8-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото RMF24

В Польше автобус, принадлежащий курьерской компании, врезался в грузовик, который стоял на обочине. Пять человек погибли, трое получили ранения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на радиостанцию RMF24.

ДТП произошло в ночь с 14 на 15 мая на трассе недалеко от города Конотопа (Западно-Варшавский район, Мазовецкое воеводство). Все пострадавшие госпитализированы.

По информации радиостанции, за рулем автобуса находился 52-летний гражданин Литвы. Во время управления транспортным средством он был трезв.