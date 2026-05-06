В Польше потерпел крушение пожарный самолет - пилот погиб
Автор:Редакция news.by
Масштабные пожары охватили восток Польши. Горит примерно 250 гектаров хвойных лесов в Люблинском воеводстве.
Тушат огонь более 300 человек и около 60 единиц техники, а также авиация. Ночью произошла трагедия: потерпел крушение пожарный самолет, в результате чего погиб опытный пилот.
Работы по ликвидации некоторых очагов возгорания продолжаются. Жителей прилегающих населенных пунктов просят не открывать окна из-за сильного задымления и выполнять указания экстренных служб.
Хотя дальнейшее распространение огня удалось локализовать, из-за засушливой погоды уровень пожарной опасности в лесах региона остается на критически высокой отметке.