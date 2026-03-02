В Речицком районе в ДТП погибли водитель и ребенок-пассажир

Следователи работают на месте аварии в Речицком районе, где погибли 2 человека. По предварительной информации, утром 2 марта на автодороге Р-82 Октябрьский - Паричи - Речица произошло лобовое столкновение Renault и грузовика DAF.

За рулем легковушки была 35-летняя жительница Светлогорска, фурой управлял 36-летний водитель. В результате ДТП водитель Renault и ее 10-летний сын погибли на месте. Еще одна женщина доставлена в Речицкую центральную райбольницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.