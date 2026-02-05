3.73 BYN
В результате ДТП в Вилейском районе два человека были госпитализированы
Автор:Редакция news.by
Вечером 5 февраля маршрутка столкнулась с упавшим на проезжую часть деревом. Автомобиль, в котором находились 12 человек, съехал в кювет. Водитель и 53-летняя женщина-пассажир госпитализированы.
МВД предупреждает: в сложных погодных условиях водителям необходимо быть предельно внимательными и осторожными, выбирать такую скорость движения, которая при возникновении препятствия позволит остановиться.
6 февраля, предупреждают синоптики, местами по Беларуси ожидается гололед, на отдельных участках дорог - гололедица.