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В Санкт-Петербурге сгорел рейсовый автобус
Рейсовый автобус сгорел в субботу днем в Невском районе Санкт-Петербурга, пожар потушили за 10 минут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление МЧС РФ.
Как информирует ведомство в своем Telegram-канале, сообщение о пожаре у дома №19 на проспекте Большевиков поступило в 13:34 мск.
"Происходило горение рейсового автобуса по всей площади. В 13.44 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
Сведения о пострадавших не поступали. Горевший автобус тушили десять специалистов и две единицы техники.