В Щучинском районе погибло около 730 коров и телят
В результате грубых нарушений в одном из хозяйств Щучинского района пали 728 голов крупного рогатого скота, 421 из которых - молодняк.
В МВД Беларуси подчеркивают, что сфера АПК находится на особом контроле, каждый факт тщательно изучается, и лишь потом его оценивают в рамках правового поля.
Максим Рудый, замначальника УВД Гродненского облисполкома:
"38-летний директор организации игнорировал многочисленные предписания контролирующих служб об устранении недостатков. В ходе повторных проверок оперативники фиксировали аналогичные нарушения. В результате служебной халатности руководителя падеж КРС составил 728 голов, из которых 421 - молодняк. Ущерб, причиненный организации, составил около миллиона рублей".
Материалы по этому хозяйству изучала и прокуратура, и лишь после в отношении должностного лица было возбуждено уголовное дело.