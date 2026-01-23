В Щучинском районе погибло около 730 коров и телят

В результате грубых нарушений в одном из хозяйств Щучинского района пали 728 голов крупного рогатого скота, 421 из которых - молодняк.

В МВД Беларуси подчеркивают, что сфера АПК находится на особом контроле, каждый факт тщательно изучается, и лишь потом его оценивают в рамках правового поля.

Максим Рудый, замначальника УВД Гродненского облисполкома:

"38-летний директор организации игнорировал многочисленные предписания контролирующих служб об устранении недостатков. В ходе повторных проверок оперативники фиксировали аналогичные нарушения. В результате служебной халатности руководителя падеж КРС составил 728 голов, из которых 421 - молодняк. Ущерб, причиненный организации, составил около миллиона рублей".