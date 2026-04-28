В Шри-Ланке задержали группу буддийских монахов за перевозку более 100 кг наркотиков
Автор:Редакция news.by
В Шри-Ланке задержали группу буддийских монахов, которые пытались перевезти более 100 кг марихуаны и гашиша.
Наркотики были спрятаны в сумках - монахи летели из Таиланда, где проходили обучение.
По данным следствия, операцию координировали три монаха, которые привлекли к схеме еще 19 человек, завербованных через социальные сети. Допускается, что часть людей могли не знать о том, что перевозят. Им обещали бесплатную поездку, проживание и питание, а перевозимый груз представили как "учебные материалы и сладости". Сейчас идет расследование.
Подозреваемые взяты под стражу. Стоимость контрабанды оценивается в 3,5 млн долларов.