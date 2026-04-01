В СК рассказали подробности уголовного дела в отношении компании Belaruskicry

В конце 2022 года 31-летний безработный, придерживающийся радикальных антигосударственных взглядов, уехал за границу. Там он стал заниматься организацией и выпуском ювелирных изделий и бижутерии под брендом Belaruskicry. В прошлом году решением комитета Госэкспертиз это формирование было признано экстремистским, а деятельность запрещена в Беларуси.

"Согласно отведенной роли, фигурант выполнял функции по организации своевременного производства кулонов, подвесок и сережек из металла. Помимо этого, он обеспечивал закупку материалов и комплектующих, доставку изделий покупателям, за что получал денежное вознаграждение. На допросе мужчина дал признательные показания, в том числе по изобличению других участников преступной группы. Кроме того, несколько кулонов он через знакомых передал самопровозглашенному лидеру своей зеркальной экстремистской Беларуси с целью их демонстрации на публичных мероприятиях для повышения узнаваемости и спроса на данную продукцию".