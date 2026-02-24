В Слуцком районе произошло ДТП с маршруткой

Грузовик столкнулся с маршруткой в Слуцком районе. Mercedes в сцепке с полуприцепом протаранил микроавтобус с 8 пассажирами, который остановился на красный. После удара грузовик съехал в кювет и завалился на бок.

В аварии пострадал 23-летний пассажир маршрутки и водитель Mercedes - их доставили в больницу для обследования.