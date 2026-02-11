3.72 BYN
2.87 BYN
3.42 BYN
В Солигорском районе во время ремонта погрузчика погиб тракторист
В Солигорском районе проводят проверку по факту трагедии на местном сельхозпредприятии, где погиб 41-летний тракторист.
По предварительным данным, рабочий помогал коллеге в замене гидравлического шланга погрузчика. Отсоединение рукава привело к разгерметизации гидравлической системы, что, со слов следователей, вызвало неконтролируемое движение механизмов. Ковш сорвался с подпорки - помощника зажало между элементами техники - стрелой и мостом.
От полученных травм тракторист скончался до приезда медиков. Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Минской области и Департамента государственной инспекции труда проведен осмотр. Опрошены очевидцы, назначен ряд экспертных исследований, изъята документация по вопросам охраны труда и техники безопасности на предприятии.