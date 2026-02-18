3.72 BYN
В США бушуют мощные лесные пожары
Автор:Редакция news.by
В США бушуют мощные лесные пожары: в штатах Техас, Оклахома и Канзас огонь уже уничтожил десятки тысяч гектаров. Он быстро продвигается, чему способствует ветер, порывы которого местами достигают 100 километров в час. Власти успели эвакуировать более 11 тыс. человек.
Лесная служба запросила авиационную поддержку, но сильный ветер и низкая влажность затрудняют тушение. Эксперты связывают вспышку с экстремальными погодными условиями, предупреждая о риске дальнейшего распространения. Власти обещают федеральную помощь, пока жители эвакуируются в спешном порядке.