В США бушуют мощные лесные пожары: в штатах Техас, Оклахома и Канзас огонь уже уничтожил десятки тысяч гектаров. Он быстро продвигается, чему способствует ветер, порывы которого местами достигают 100 километров в час. Власти успели эвакуировать более 11 тыс. человек.