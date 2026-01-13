3.70 BYN
В Таиланде на движущийся пассажирский поезд обрушился строительный кран
Автор:Редакция news.by
Чудовищная трагедия произошла в Таиланде: на движущийся пассажирский поезд обрушился строительный кран. Состав рухнул с высоты бетонного виадука и был раздавлен многотонной металлической конструкцией.
Известно о гибели по меньшей мере 22 человек, но число жертв продолжает расти и не является окончательным. Не менее полусотни пассажиров доставлены в больницы. Работы по эвакуации пассажиров продолжаются.
Трагический инцидент случился с поездом, следовавшим из столицы на северо-восток страны, вследствие чего среди жертв могут быть и туристы.