Чудовищная трагедия произошла в Таиланде: на движущийся пассажирский поезд обрушился строительный кран. Состав рухнул с высоты бетонного виадука и был раздавлен многотонной металлической конструкцией.

Известно о гибели по меньшей мере 22 человек, но число жертв продолжает расти и не является окончательным. Не менее полусотни пассажиров доставлены в больницы. Работы по эвакуации пассажиров продолжаются.

