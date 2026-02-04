3.74 BYN
В Японии жертвами снегопада стали 35 человек
Автор:Редакция news.by
В Японии аномальные снегопады. Среди жертв - уже 35 человек.
Среди погибших, как отмечают СМИ, пожилые люди, которые скончались в результате перенапряжения при расчистке дорог, а также сорвавшиеся с крыш при уборке снега.
Несчастный случай произошел и в префектуре Ниигата - под тяжестью снега обрушился дом, один человек погиб.
В некоторых районах школы не работают уже третий день. К расчистке дорог привлечены военные.