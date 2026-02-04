В Японии жертвами снегопада стали 35 человек

В Японии аномальные снегопады. Среди жертв - уже 35 человек.

Среди погибших, как отмечают СМИ, пожилые люди, которые скончались в результате перенапряжения при расчистке дорог, а также сорвавшиеся с крыш при уборке снега.

Несчастный случай произошел и в префектуре Ниигата - под тяжестью снега обрушился дом, один человек погиб.