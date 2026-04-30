Вакансия-ловушка: как минчанка лишилась смартфона, пытаясь устроиться на удаленку

В милицию обратилась 29-летняя минчанка, которая стала жертвой мошенников при поиске удаленной работы. В соцсетях она откликнулась на вакансию тестировщика. После короткого общения ее перевели в мессенджер, где подробно рассказали об условиях и "зарплате".

Дальше - по схеме: девушке прислали ссылку якобы на рабочее приложение и попросили выполнить несколько действий. По инструкции она ввела на своем телефоне логин и пароль чужого Apple ID. Результат - устройство заблокировано. По сути, в руках у минчанки остался "кирпич".

Ирина Ванюк, начальник ОПК Фрунзенского РУВД г. Минска: