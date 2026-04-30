Вакансия-ловушка: как минчанка лишилась смартфона, пытаясь устроиться на удаленку
В милицию обратилась 29-летняя минчанка, которая стала жертвой мошенников при поиске удаленной работы. В соцсетях она откликнулась на вакансию тестировщика. После короткого общения ее перевели в мессенджер, где подробно рассказали об условиях и "зарплате".
Дальше - по схеме: девушке прислали ссылку якобы на рабочее приложение и попросили выполнить несколько действий. По инструкции она ввела на своем телефоне логин и пароль чужого Apple ID. Результат - устройство заблокировано. По сути, в руках у минчанки остался "кирпич".
Ирина Ванюк, начальник ОПК Фрунзенского РУВД г. Минска:
"Спустя время за возврат доступа к аккаунту аферисты потребовали перевести 650 рублей в эквиваленте на указанный счет. Девушка не стала платить и обратилась в милицию. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Милиция напоминает: не вводите на своем смартфоне данные чужого Apple ID или iCloud и не скачивайте приложения, которых нет в официальном магазине. Не отключайте Face ID, иначе рискуете навсегда потерять доступ к своему телефону и хранилищу".