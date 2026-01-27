Внушительный арсенал изъят у ранее судимого жителя Пуховичского района

По информации МВД, ранее сельчанин имел проблемы с законом из-за хулиганства и кражи. Теперь милиция выясняет, для чего он хранил взрывоопасные и огнестрельные предметы.

"При силовой поддержке бойцов отдельного отряда спецназначения "Рысь" внутренних войск МВД в жилище мужчины обнаружено и изъято: три пистолета неустановленного образца, граната РГД-5 советских времен, три дымовые шашки, банка с порохом, одноствольное ружье и обрез двуствольного, свыше 400 патронов, более 20 капсюлей-детонаторов, а также составные части для различного оружия. ГУБОПиК проводятся дополнительные мероприятия по установлению источников приобретения незарегистрированного оружия и боеприпасов. МВД напоминает: лица, добровольно сдавшие в органы внутренних дел незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности".