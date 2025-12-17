3.68 BYN
2.95 BYN
3.45 BYN
Во Франции хакеры украли личные данные 16 млн человек
Автор:Редакция news.by
Новая громкая кража произошла во Франции - на этот раз похищены личные данные 16 млн человек. Хакеры взломали базы МВД, им стали доступны каналы Интерпола, данные финансовых ведомств и Национального фонда страхования по старости.
СМИ пишут, что нынешняя атака - месть за задержание почти всех членов хакерской группировки ShinyHunters. Преступники дали французскому правительству неделю для начала переговоров, иначе украденные данные обнародуют.