Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП

Лиозненский р-н

Следователи установили личности погибших в ДТП в Витебской области. Это жители одной из деревень Лиозненского района. Напомним, накануне Renault вблизи поселка Добромысли, по неизвестным пока причинам, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с МАЗом. Погибли водитель и двое пассажиров легковушки. Еще одна девушка, которая единственная из всех была пристегнута в автомобиле, выжила и находится в реанимации.

Слонимский р-н

В Слонимском районе погиб водитель фуры. Шофер DAF ремонтировал свой автомобиль (большегруз сломался в пути), в этот момент мужчину сбил микроавтобус Mercedes. 65-летний водитель погиб на месте аварии. Возбуждено уголовное дело.

Гомельский р-н

В Гомельском районе под колесами автомобиля погибла пенсионерка. 71-летняя женщина не была обозначена в темноте и переходила дорогу в запрещенном месте, когда ее сбил Nissan. Водитель не заметил пешехода. Пострадавшая также скончалась на месте аварии.

Минск