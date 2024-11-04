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Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Лиозненский р-н
Следователи установили личности погибших в ДТП в Витебской области. Это жители одной из деревень Лиозненского района. Напомним, накануне Renault вблизи поселка Добромысли, по неизвестным пока причинам, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с МАЗом. Погибли водитель и двое пассажиров легковушки. Еще одна девушка, которая единственная из всех была пристегнута в автомобиле, выжила и находится в реанимации.
Слонимский р-н
В Слонимском районе погиб водитель фуры. Шофер DAF ремонтировал свой автомобиль (большегруз сломался в пути), в этот момент мужчину сбил микроавтобус Mercedes. 65-летний водитель погиб на месте аварии. Возбуждено уголовное дело.
Гомельский р-н
В Гомельском районе под колесами автомобиля погибла пенсионерка. 71-летняя женщина не была обозначена в темноте и переходила дорогу в запрещенном месте, когда ее сбил Nissan. Водитель не заметил пешехода. Пострадавшая также скончалась на месте аварии.
Минск
В Минске на пешеходном переходе водитель Audi сбил женщину. Авария произошла на улице Шабаны, когда пешеход шла через дорогу по зебре. Мужчина за рулем не успел затормозить либо по какой-то причине не заметил женщину на проезжей части. Пострадавшая доставлена в больницу для обследования.
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