Встреча с друзьями обошлась минчанке в 100 тыс. долларов родительских сбережений

Встреча с друзьями обошлась хозяйке вечера в 100 тыс. долларов родительских сбережений. Наглядная история семьи из Минска, которая взяла свое начало еще в сентябре. Пока взрослых не было дома, их дочь пригласила приятелей. Среди гостей оказался 14-летний парень - ныне подозреваемый в краже. Изучая квартиру, он обнаружил в тумбочке порядка 19 тыс. долларов, которые и забрал себе. Тогда пропажа осталась вне поле зрения жильцов.



Но школьница опять устроила вечеринку, и среди визитеров был все тот же подросток. Его убеждение - сошло с рук однажды, сойдет и дважды - стало ошибочным. На этот раз девятиклассник вынес около 80 тыс. евро.