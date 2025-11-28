3.72 BYN
Встреча с друзьями обошлась минчанке в 100 тыс. долларов родительских сбережений
Встреча с друзьями обошлась хозяйке вечера в 100 тыс. долларов родительских сбережений. Наглядная история семьи из Минска, которая взяла свое начало еще в сентябре. Пока взрослых не было дома, их дочь пригласила приятелей. Среди гостей оказался 14-летний парень - ныне подозреваемый в краже. Изучая квартиру, он обнаружил в тумбочке порядка 19 тыс. долларов, которые и забрал себе. Тогда пропажа осталась вне поле зрения жильцов.
Но школьница опять устроила вечеринку, и среди визитеров был все тот же подросток. Его убеждение - сошло с рук однажды, сойдет и дважды - стало ошибочным. На этот раз девятиклассник вынес около 80 тыс. евро.
За кражу в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Стоит добавить, что ответственность по данной статье наступает с 14 лет - как раз возраст подозреваемого. А максимальное наказание за это преступление - 12 лет лишения свободы.