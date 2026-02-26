За 2025 год в Беларуси изъяли три тонны опасных психотропов

В 2025 году правоохранители Беларуси изъяли 3 т опасных психотропных веществ, предназначенных для транзита из ЕС в Россию. Несмотря на рост наркотрафика в республике, количество преступлений, связанных с употреблением и распространением запрещенных веществ, снижается, сообщает "МИР 24".

Андрей Кудрицкий, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси:

"За 10 лет наблюдается снижение наркопреступности в два раза. Сейчас фиксируется порядка 3 тыс. наркопреступлений, но радует значительное снижение наркопреступности среди несовершеннолетних. 57 несовершеннолетних, вовлеченных в наркооборот, задержаны в 2026 году, 10 лет назад таких лиц было 371".

В 2025 году правоохранители пресекли деятельность 39 интернет-магазинов, продающих запрещенные вещества. По информации МВД, все участники преступной цепочки арестованы - от простых закладчиков и курьеров до финансистов и организаторов наркобизнеса. Подавляющее количество сделок проводились через мессенджеры и даркнет.