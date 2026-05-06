За незаконную охоту на рысь жителю Бобруйска вынесли приговор
Автор:Редакция news.by
2 года ограничения свободы и 4,5 тыс. рублей штрафа получил житель Бобруйска за незаконную охоту.
В конце января 2026 года во время загонной охоты на кабана в Осиповичском районе мужчина заметил рысь. Зная о том, что животное включено в Красную книгу, выстрелил из охотничьего карабина.
В результате такой охоты на редкое животное, которое находится под угрозой исчезновения, окружающей среде причинен ущерб в размере более 13 тыс. рублей.
Мужчине вынесли приговор: 2 года ограничения свободы.