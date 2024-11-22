Задержан мужчина, который обворовывал гостей баров

По барам кто-то ходит отдыхать, другие пользуются случаем и обчищают карманы первых. Так, в милиции рассказали о нескольких случаях - гость столицы забрал чужой телефон из кармана куртки, а минчанин ушел с кошельком посетителя. Двоих жуликов задержали сыщики. 24-летний парень забрал смартфон, который минчанин оставил в кармане куртки. Фигурант собирался уходить из заведения и искал в гардеробе свою верхнюю одежду, когда заметил в чужом кармане гаджет и забрал его себе.