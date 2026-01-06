Жертвами наводнения в Индонезии стали 14 человек

Индонезийский регион Северный Сулавеси - во власти водной стихии. Сильные дожди вызвали внезапные наводнения.

По официальным данным, в результате бедствия погибли как минимум 14 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.

Вода разрушила сотни жилых домов и правительственных зданий, оставив местных жителей без крова и доступа к базовым услугам.

Власти организовали эвакуацию: около 450 человек размещены в школах и церквях, которые временно стали убежищем для пострадавших.