Жертвами наводнения в Индонезии стали 14 человек
Автор:Редакция news.by
Индонезийский регион Северный Сулавеси - во власти водной стихии. Сильные дожди вызвали внезапные наводнения.
По официальным данным, в результате бедствия погибли как минимум 14 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.
Вода разрушила сотни жилых домов и правительственных зданий, оставив местных жителей без крова и доступа к базовым услугам.
Власти организовали эвакуацию: около 450 человек размещены в школах и церквях, которые временно стали убежищем для пострадавших.
Фото соцсети Facebook