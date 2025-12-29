Житель Копыльского района поджег сожительницу и знакомого

18 лет лишения свободы за убийство с особой жестокостью и покушение на убийство двух человек - такой приговор услышал 55-летний житель Копыльского района. У обвиняемого еще есть время, что обжаловать решение суда.

После возлияний гость попросился остаться на ночь. Дальше сценарий развивался в жанре трагикомедии. Войдя в комнату, хозяин увидел свою пассию и собутыльника в обнимку на диване. Разозлившись, он схватил бутылку с бензином, облил их и поджег.

"Женщина была доставлена в больницу только по истечении двух суток по настоянию соседей. В результате преступных действий обвиняемого его приятелю причинены телесные повреждения в виде термических ожогов кожи головы, шеи, туловища и левой верхней конечности, которые определены как менее тяжкие по признаку длительного расстройства здоровья на срок не более 4 месяцев. Женщина получила телесные повреждения в виде термических ожогов кожи головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей II-III степени общей площадью около 50 % поверхности тела, от которых, испытывая особые мучения и страдания, через две недели скончалась в больнице. Преступный умысел, направленный на умышленное убийство двух лиц с особой жестокостью, мужчина не довел до конца по независящим от него обстоятельствам, т. к. потерпевшему удалось убежать, потушить на себе пламя и своевременно получить надлежащую медицинскую помощь", - рассказала прокурор отдела прокуратуры Минской области Юлия Котова.