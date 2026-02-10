Жительница Барановичей пришла в банк менять доллары - купюра оказалась фальшивой

Неприятный сюрприз ожидал жительницу Барановичей в банке, когда она пришла менять доллары - купюра оказалась фальшивой.

В местную милицию поступило сообщение из обменника - кассир нажала тревожную кнопку. Она заметила признаки подделки.

По заключению эксперта, купюра признана поддельной. Оказалось, что денежный знак женщина получила, находясь на отдыхе в Испании. О том, что деньги фальшивые, она не знала. Возбуждено уголовное дело.