Жительница Барановичей пришла в банк менять доллары - купюра оказалась фальшивой

Неприятный сюрприз ожидал жительницу Барановичей в банке, когда она пришла менять доллары - купюра оказалась фальшивой.

В местную милицию поступило сообщение из обменника - кассир нажала тревожную кнопку. Она заметила признаки подделки.

По заключению эксперта, купюра признана поддельной. Оказалось, что денежный знак женщина получила, находясь на отдыхе в Испании. О том, что деньги фальшивые, она не знала. Возбуждено уголовное дело.

Как отметили в милиции, фальшивые купюры, как правило, поступают в Беларусь из-за рубежа. Иногда подделки всплывают после незаконных валютных операций.

