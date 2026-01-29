3.74 BYN
2.85 BYN
3.42 BYN
Жительница Малориты напала на инспекторов ГАИ после замечания о нарушении ПДД
Жительница Малориты на замечание инспекторов накинулась на них с кулаками, теперь она фигурант уголовного дела. Инцидент произошел в райцентре. Во время несения службы сотрудники ГАИ заметили велосипедистку, которая ехала по проезжей части, чем создавала опасность для участников движения, а также собственной жизни и здоровью.
Василий Грицель, заместитель начальника управления по Брестской области ГУСБ МВД Беларуси:
"Правоохранители сделали замечание и потребовали покинуть опасный участок дороги. Однако женщина с целью воспрепятствования законной деятельности сотрудников милиции оказала активное сопротивление и нанесла удар правоохранителю. После чего была задержана и водворена в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК РБ. Задержанной грозит до 7 лет лишения свободы".