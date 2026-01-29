Жительница Малориты напала на инспекторов ГАИ после замечания о нарушении ПДД

Жительница Малориты на замечание инспекторов накинулась на них с кулаками, теперь она фигурант уголовного дела. Инцидент произошел в райцентре. Во время несения службы сотрудники ГАИ заметили велосипедистку, которая ехала по проезжей части, чем создавала опасность для участников движения, а также собственной жизни и здоровью.