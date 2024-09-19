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Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Минчанка взяла по чужим паспортам телефоны в лизинг. Что примечательно, мошенница использовала даже документы матери. Гаджеты она продала, а вот платить по кредиту не собиралась.
Константин Блажей, начальник криминальной милиции Московского РУВД Минска:
"Затем фигурантка оформила еще не менее трех рассрочек на телефоны, используя копии чужих паспортов, к которым она имела доступ во время прежней неофициальной подработки, связанной с доставкой авто из-за границы. Все гаджеты женщина продала через интернет, а вырученные деньги потратила на личные нужды, при этом не сделав ни одного лизингового платежа"
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