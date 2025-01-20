Звонок от неизвестного дорого обошелся жительнице Минска

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На другом конце линии оказались мошенники. После разговора с ними 40-летняя женщина должна выплатить банку почти 10 тысяч рублей, рассказали в милиции.
Схема обмана уже избитая, но по-прежнему рабочая. И это очередное уголовное дело. Началось с того, что по телефону потерпевшей сообщили о нескольких оформленных на нее заявках на кредит, две из которых уже одобрены. Жертву убедили срочно закрыть кредитную линию.
Общение продолжилось в мессенджере. Женщину попросили включить демонстрацию экрана и назвали приложения, которые нужно установить.