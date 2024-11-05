Протестующие в Тбилиси закидывают камнями и обстреливают фейерверками полицию

Сейчас на проспекте Руставели около парламента Грузии собралось несколько тысяч человек. В основном они скандируют лозунги и слепят полицейских лазерными указками, но пара десятков человек ведут себя более агрессивно: пинают заграждение у парламента, закидывают полицейских камнями и обстреливают фейерверками. В прошлые разы это приводило к ответным мерам полиции, в частности, к разгону митинга с использованием водометов.