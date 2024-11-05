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Протестующие в Тбилиси закидывают камнями и обстреливают фейерверками полицию

Протестующие в Тбилиси закидывают камнями и обстреливают фейерверками полицию

Участники акции протеста в Тбилиси ведут себя агрессивнее, чем накануне, они закидывают полицию, охраняющую парламент, камнями и обстреливают фейерверками, сообщает РИА Новости.

Сейчас на проспекте Руставели около парламента Грузии собралось несколько тысяч человек. В основном они скандируют лозунги и слепят полицейских лазерными указками, но пара десятков человек ведут себя более агрессивно: пинают заграждение у парламента, закидывают полицейских камнями и обстреливают фейерверками. В прошлые разы это приводило к ответным мерам полиции, в частности, к разгону митинга с использованием водометов.

Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, 28 ноября, после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы.

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