Путин и Си Цзиньпин приняли заявление об углублении отношений РФ и КНР

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров приняли заявление по дальнейшему углублению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами, сообщает ТАСС.

Документ подготовлен в ознаменование 80-летия победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, победы в войне сопротивления китайского народа японской агрессии, годовщины образования ООН.

Заявление состоит из десяти разделов, каждый из которых посвящен определенной теме. В первой части лидеры РФ и КНР подчеркивают, что их страны выполняют общую миссию - несут ответственность за сохранение достоверной исторической памяти о Второй мировой войне. В целом раздел посвящен противостоянию возрождению нацизма и милитаризма, а также попыткам фальсифицировать историю.

Второй раздел сконцентрирован на вопросах безопасности и сотрудничества в оборонной сфере. Третий раздел посвящен торговле и экономическому взаимодействию, четвертый - вопросам культуры, спорта, сотрудничеству в области СМИ, молодежной политики.

Пятая часть заявления касается международной политики. В частности, РФ и КНР выражают обеспокоенность действиями ряда стран и объединений в плане пересмотра итогов Второй мировой войны, выступают за формирование многополярного мира при ведущей роли ООН. Шестая глава посвящена ШОС и БРИКС.

В седьмой части лидеры РФ и КНР зафиксировали позицию по международным экономическим санкциям, отметили риски для мировой экономики и торговли. В этом же разделе уделяется внимание взаимодействию в международных форматах таких как Группа двадцати, АТЭС, ЕАЭС, ВАС.

Восьмой раздел посвящен глобальной стратегической стабильности, в том числе ядерным угрозам, милитаризации космоса и т. д. В девятой части особый акцент сделан на гегемонистском стремлении отдельных стран Запада и их союзников создавать квазиюридические механизмы для оказания давления на страны, проводящие независимый внешнеполитический курс, обозначено решительное намерение противостоять курсу Вашингтона на "двойное сдерживание" России и Китая.

Десятый раздел посвящен урегулированию региональных конфликтов по всему миру.