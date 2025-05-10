Путин выразил признательность странам, направившим свои подразделения в Москву на парад

Президент России Владимир Путин выразил признательность лидерам стран, направившим свои подразделения в Москву на парад в ознаменование 80-летия Победы. Об этом он сказал журналистам, сделав заявление для СМИ в ночь на 11 мая, сообщает корреспондент БЕЛТА.

9 мая в параде на Красной площади принял участие парадный расчет Республики Беларусь, состоящий из военнослужащих Сил специальных операций. По московской брусчатке прошли парадные расчеты из еще 12 государств - Азербайджана, Вьетнама, Египта, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

"Признательны руководителям 13 государств, которые направили для участия в параде на Красной площади подразделения национальных вооруженных сил. Их марш плечом к плечу с нашими парадными расчетами наполнил общий праздник особой энергетикой, духом боевого братства, закаленного в годы Второй мировой войны", - сказал Владимир Путин.

Он рассказал, что за 4 дня, с 7 по 10 мая, в Москве состоялись официальные визиты лидеров КНР, Венесуэлы и Вьетнама, прошло 20 двусторонних встреч с главами стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. "Всего же в торжествах приняли участие 27 глав государств из СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, а также около 10 руководителей международных организаций. Еще 6 стран были представлены на высоком уровне. Видим в таком широком участии делегаций зарубежных стран и международных организаций вдохновляющее свидетельство подлинной консолидации вокруг непреходящих идей и ценностей нашей общей Великой Победы", - отметил Владимир Путин.

"Нас объединяет общая память и уважение к истории, к подвигу подлинных героев, которые сражались за свободу, и, конечно, наша ответственность за будущее, за построение более справедливого и безопасного мира. Именно вопросы, от которых прямо зависит стабильное, устойчивое развитие всего мирового сообщества, Евразии и других регионов мира были в центре состоявшихся в Москве двухсторонних и многосторонних встреч. Они, конечно же, проходили в особой, торжественной, праздничной атмосфере, но при этом были исключительно насыщенными и содержательными, наполненными темами политической, экономической и гуманитарной повестки", - подчеркнул президент России.