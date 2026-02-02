-30 ° на улице и +20 ° дома: как Брестчина справляется с аномальными морозами

2 февраля из-за морозов в школах Пружанского района приостановили занятия, такое решение в регионе приняли только там. Руку на пульсе держат все службы и ведомства. Энергетики и коммунальщики находятся на круглосуточном дежурстве, чтобы обеспечить тепло-, водо- и энергоснабжения в учреждениях здравоохранения.

В Брестской области температура ниже всего опустилась на Полесье. Например, в Лунинецком районе зафиксировано около 30 градусов мороза.

В агрогородке Ракитница Жабинковского района было -24 градуса. К такой погоде здесь подготовились заранее, учли все нюансы. Местная котельная сейчас работает в усиленном режиме, на ее балансе свыше 10 объектов, в том числе и социальные.

Светлана Тельпук, председатель Ракитницкого сельисполкома:

"Котельная на газовом котле, постоянно под контролем, сбоев не дает. Поэтому в домах у людей тепло, уютно, температура более 20 градусов. Я сама живу в доме, который обслуживается нашей котельной. Для создания комфортных условий нашему населению в такую погоду - в непривычную для нас - заготовлено песчано-соляная смесь для посыпки дорожек, чтобы наши люди могли ходить спокойно, уверенно по территории".

Светлана Тельпук, председатель Ракитницкого сельисполкома

В Ракитницкой школе тоже не боятся мороза. Пару лет назад здесь провели ремонт и значительно утеплили здание. Обучается в учреждении около 250 учащихся из 8 населенных пунктов, большая часть учеников пришли сегодня на занятия.

Жанна Прихожко, директор Ракитницкой средней школы:

"В учреждении образования соблюдены все режимные моменты, учебные занятия идут в штатном режиме. Температура воздуха в учебных кабинетах составляет от 20 градусов и выше. Проведены все противогололедные мероприятия, профилактические меры по соблюдению требований безопасности в сложных погодных условиях".

Жанна Прихожко, директор Ракитницкой средней школы

Штатно этот день начался и у медиков агрогородка. За первую половину дня поступило около 20 пациентов, в основном - с хроническими заболеваниями, обморожений не зафиксировано.

Дмитрий Пустошило, врач общей практики Ракитницкой амбулатории Жабинковской центральной районной больницы:

"Пока на текущий момент никто с обморожением не обращался. Был один случай с переломом из-за того, что женщина поскользнулась на льду у себя дома. Рекомендации на такую погоду есть: безусловно, не переохлаждаться. Конечно, мода - это правильно, красиво, но утеплять руки, голову нужно. Шарфик никто не отменял, а также зимнюю одежду, теплые напитки и большое количество витаминов".

Дмитрий Пустошило, врач общей практики Ракитницкой амбулатории Жабинковской центральной районной больницы