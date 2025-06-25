51 год Минск носит почетное звание "город-герой". 26 июня празднуется годовщина со дня вручения столице Беларуси ордена Ленина и медали "Золотая звезда". Это особая высшая награда СССР за героическую оборону во время Великой Отечественной войны, бессмертный подвиг и мужество в борьбе с гитлеровскими оккупантами.

С первых дней Великой Отечественной белорусская столица была в центре сражений и выдержала 1100 дней оккупации. Память о воинах и жертвах среди мирного населения хранят обелиски - от монумента на площади Победы до стелы "Минск - город-герой". Юные патриоты, наследники героев, несут почетную вахту на Посту № 1 у Вечного огня.