Автопробег, "Открытая кафедра", помощь юристов: мероприятия ко Дню Конституции проходят в Витебске

Мероприятия, посвященные Дню Конституции, проходят по всей стране. В Витебске сотни участников объединил образовательный проект "Открытая кафедра". Это диалог об истории и будущем Беларуси.

Более 60 машин объединились в колонну рядом с площадью Герба и Флага. На новой городской локации проходят торжественные церемонии. В канун Дня Конституции здесь дали старт автопробегу "За единую Беларусь".

Колонна автомобилей с государственной символикой отправилась по улицам и проспектам областного центра.

Город преображается после зимы. Субботний день жители Витебска решили провести с пользой и вот так, по семейному, присоединились к "Патриотам Беларуси".

Владимир Бабичев, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Витебской областной организации РОО "Патриоты Беларуси":

"Автопробег - это не просто проезд автоколонной, это демонстрация единства и сплоченности белорусов. О том, что мы доверяем нашему Президенту, мы верим в Беларусь, в белорусский народ. Только когда мы вместе, мы сильны и непобедимы".

Участники военно-патриотических клубов из райцентров - сегодня тоже в Витебске. Им есть о чем рассказать сверстникам. Здесь практически каждый определился с будущей профессией - защищать Родину.

Финальной точкой маршрута стал Витебский областной институт развития образования. В числе спикеров "Открытой кафедры" - делегаты VII Всебелорусского народного собрания. Среди основных тем беседы - приоритеты Программы социально-экономического развития Беларуси на пятилетие.

Сергей Клишевич, делегат VII Всебелорусского народного собрания, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Счастливые люди - это и есть счастливая страна. Нам важно, чтобы они свои мечты могли реализовать здесь, в своей родной Беларуси. И Конституция нашей страны гарантирует будущее, успех. Естественно, очень важно, чтобы молодые люди понимали, что такое Всебелорусское народное собрание, почему этот орган стал конституционным, как он вообще возник".