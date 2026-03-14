Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Минская областьМинскГомельская областьГродненская областьВитебская областьМогилевская областьБрестская область

Автопробег, "Открытая кафедра", помощь юристов: мероприятия ко Дню Конституции проходят в Витебске

Мероприятия, посвященные Дню Конституции, проходят по всей стране. В Витебске сотни участников объединил образовательный проект "Открытая кафедра". Это диалог об истории и будущем Беларуси.

Более 60 машин объединились в колонну рядом с площадью Герба и Флага. На новой городской локации проходят торжественные церемонии. В канун Дня Конституции здесь дали старт автопробегу "За единую Беларусь".

Колонна автомобилей с государственной символикой отправилась по улицам и проспектам областного центра.

Город преображается после зимы. Субботний день жители Витебска решили провести с пользой и вот так, по семейному, присоединились к "Патриотам Беларуси".

Владимир Бабичев, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Витебской областной организации РОО "Патриоты Беларуси"

Владимир Бабичев, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Витебской областной организации РОО "Патриоты Беларуси":

"Автопробег - это не просто проезд автоколонной, это демонстрация единства и сплоченности белорусов. О том, что мы доверяем нашему Президенту, мы верим в Беларусь, в белорусский народ. Только когда мы вместе, мы сильны и непобедимы".

Участники военно-патриотических клубов из райцентров - сегодня тоже в Витебске. Им есть о чем рассказать сверстникам. Здесь практически каждый определился с будущей профессией - защищать Родину.

Финальной точкой маршрута стал Витебский областной институт развития образования. В числе спикеров "Открытой кафедры" - делегаты VII Всебелорусского народного собрания. Среди основных тем беседы - приоритеты Программы социально-экономического развития Беларуси на пятилетие.

Сергей Клишевич, делегат VII Всебелорусского народного собрания, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Сергей Клишевич, делегат VII Всебелорусского народного собрания, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Счастливые люди - это и есть счастливая страна. Нам важно, чтобы они свои мечты могли реализовать здесь, в своей родной Беларуси. И Конституция нашей страны гарантирует будущее, успех. Естественно, очень важно, чтобы молодые люди понимали, что такое Всебелорусское народное собрание, почему этот орган стал конституционным, как он вообще возник".

И сегодня в Витебске проходит бесплатная юридическая консультация. Прием ведут нотариусы, адвокаты и медиаторы.

Разделы:

РегионыВитебская область

Теги:

Витебская областьДень Конституции