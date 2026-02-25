3.74 BYN
Госконтроль и прокуратура выявили миллионные убытки при заготовке льна в Минской области
В Минской области госконтроль и прокуратура выявили серьезные нарушения при заготовке и хранении льна сразу на нескольких предприятиях. Из-за срыва сроков и нарушений технологии льнотреста оказалась непригодной для переработки.
Буквально горы замерзшей льнотресты под слоем снега - это результат решений уже бывшего руководителя Слуцкого льнозавода. Нарушения технологических регламентов при выращивании и возделывании льна вылились в миллионные убытки.
Сегодня это сырье годится разве что на удобрения, то есть деньги в прямом смысле зарыты в землю. Проблему выявили еще в прошлом сезоне, но предостережения от проверяющих на предприятии проигнорировали.
Анна Мозжухина, главный государственный инспектор Солигорского межрайонного комитета государственного контроля:
"Выяснилось что у предприятия недостаточно места для хранения заготовленной льнотресты. Контрольными мероприятиями устанавливались факты хранения льнотресты на территории сельхозпредприятий: это и силосно-сенажные траншеи, это и просто территория мехдворов, зачастую на открытых площадках под открытым небом - все это не укрывалось, что нарушает технологические нормы выращивания льна".
Надо отметить, что в 2025 году урожай льна у Слуцкого льнозавода радовал, по итогу составил 45,7 ц/га, это чуть ли не в 4 раза больше обычного, но решения руководства завода привели к колоссальным потерям. И вот уже отчитываться за коллег приходится работникам производственного участка в Любани, куда и свозили "лишнюю" льнотресту.
"Начали свозить в ноябре-декабре. Это человеческий фактор в первую очередь, второе - погодные условия", - отметил начальник производственного участка ОАО "Слуцкий льнозавод" Иван Тимофиевич.
О том, что проблемы в отрасли есть, признают и на уровне облисполкома. Сейчас решаются 2 ключевых направления - это комплектование техникой и модернизация самих производств.
Впрочем руководитель предприятия мог рассчитать, куда направить эти деньги и просчитать риски, уверены в госконтроле. Государственная поддержка заводу в 2025 году составила свыше 14 млн. белорусских рублей.
Дмитрий Ахрем, председатель Солигорского межрайонного комитета государственного контроля:
"Учетные данные завода показали, что на уборку льнотресты показатели отделяемости волокна были в оптимальных параметрах еще в августе-сентябре 2025 года. Всего приведено в негодность более 16 тыс. т льнотресты в физическом весе".
Чтобы спасти хоть что-то, специалисты госконтроля даже обратились в Академию наук. Ответ Института льна был неутешительный - в производстве это сырье использовать уже нельзя.
Лариса Пархимович, старший помощник прокурора Минской области:
"В итоге это привело к причинению предприятию ущерба на 5 млн рублей, то есть в особо крупном размере. По результатам работы межведомственной группы прокурор Солигорского района возбудил уголовное дело о служебной халатности в отношении должностных лиц льнозавода. В состав этой группы вошли представители прокуратуры, органов финансовых расследований и госконтроля".
Дело возбуждено по преступному бездействию, но это пока проверка продолжается. Тем временем руководитель уволен.
Район другой, но ситуация идентичная: Воложинский льнокомбинат заготовил только половину пригодной для переработки тресты. И все те же проблемы - сорванные сроки, нарушение технологического процесса. Ущерб - около 2 млн рублей.
При этом рулоны льнотресты разместили на хранение на территории самого комбината, а также на нескольких площадках и складах в населенных пунктах района. Часть сырья хранилась в скирдах и стогах.
Владимир Корней, председатель Молодечненского межрайонного комитета госконтроля:
"Необходимо проводить должное количество оборачивания льна, его вспушивание в необходимых случаях и другие мероприятия, что банально не делалось. Часть урожая была собрана по условиям регламента и соответствует качеству, а вот часть урожая, к сожалению, по причине такого отношения признана негодной. Для дальнейшего использования по данному факту Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля собрал материал и передал в прокуратуру для дачи правовой оценки".
Как отмечают в госконтроле, доводы уже бывших руководителей о добросовестности вызывают сомнения. Теперь же с этой ситуацией придется разбираться уже новым директорам, по крайней мере попытаться реализовать материал под другие сельхознужды.